Общество 13 марта 2024, 10:43 Форум «Молодой специалист — строитель будущего» впервые пройдет в Москве 13 и 14 марта

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Форум «Молодой специалист — строитель будущего» с масштабной и разнообразной программой впервые пройдет в Москве 13 и 14 марта. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Мероприятие поспособствует налаживанию коммуникации между правительством, специалистами отрасли и крупнейшими строительными компаниями. Участников форума ждут деловые игры, мастер-классы, экскурсии на крупные строительные объекты.

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Отмечается, что форум «Молодой специалист — строитель будущего» уже прошел в 12 городах России, его посетили более 13,5 тысячи человек.