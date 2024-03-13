13 марта 2024, 10:43
Форум «Молодой специалист — строитель будущего» впервые пройдет в Москве 13 и 14 марта
Форум «Молодой специалист — строитель будущего» с масштабной и разнообразной программой впервые пройдет в Москве 13 и 14 марта. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.
Мероприятие поспособствует налаживанию коммуникации между правительством, специалистами отрасли и крупнейшими строительными компаниями. Участников форума ждут деловые игры, мастер-классы, экскурсии на крупные строительные объекты.
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Отмечается, что форум «Молодой специалист — строитель будущего» уже прошел в 12 городах России, его посетили более 13,5 тысячи человек.
Москва
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