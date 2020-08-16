Форум многодетных семей под Шатурой собрал более 300 участников

Под Шатурой стартовал IV Московский областной форум «Многодетная Россия». На меропрятие приехало более 300 участников, они разместились в палатках.

Отдыхать с детьми — особенное удовольствие. А если их пятеро? Некоторые родители такое видят только в страшных снах. А вот семья Геворкян — Арсен, Варя, Миша, Гриша, маленькая Карина, мама Оля и папа Дима — на природе развлекаются по полной.

«Нужно подавать детям личный положительный пример. Поэтому с мужем мы участвуем и в спортивных соревнованиях. В этом году мы приехали впервые, замечательный форум! Красота, природа, обстановка, организаторы», — поделилась Ольга Геворкян.

На озере Белое есть чем заняться самим и занять детей. Здесь проходит четвертый Московский областной форум «Многодетная Россия». Многодетные семьи съехались со всего Подмосковья. И теперь участвуют в мастер-классах, соревнованиях, конкурсах и дискуссиях.

Главная цель форума — сформировать положительный образ семьи и дать многодетным семьям отдохнуть на природе, говорят организаторы. В этом году все они разместились в палатках, хотя есть возможность поселиться в корпусах лагеря.

«Сегодня уже состоялся разговор с министерством социального развития, он пообещал нам рассмотреть вопрос о выделении субсидий на семейный отдых. Чтобы, может быть, на будущий год уже не в рамках форума семьи отдыхали, а форум был в рамках семейного отдыха», — рассказала член Общественной палаты Московской области Марина Семенова.

Также у участников форума есть возможность напрямую обратиться со своими вопросами к администрации региона.

«Самое насущное, дороги и газ — это проблемы по всей России. Мы выделаем для многодетных землю. А инфраструктуры зачастую нет. И мы договорились, что в первую очередь будем решать эти проблемы как раз в тех поселках, микрорайонах, где получили землю многодетные», — поделился глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.

Форум проходит в онлайн и офлайн режимах, благодаря чему к форуму присоединилось еще больше участников.