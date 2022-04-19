Форум «Лекарственная безопасность» проведут в стартовый день ПМЭФ-2022

На новосибирском форуме «Сообщество» провели круглый стол «Лекарственная безопасность: сотрудничество в основе интересов общества». На нем обсудили текущие вызовы в области лекарственного обеспечения и возможности выстраивания оперативных каналов связи между государством и обществом с целью гарантирования бесперебойной доступности медикаментов.

Мероприятие прошло в рамках предстоящего форума «Лекарственная безопасность», который состоится в стартовый день Петербургского международного экономического форума 15 июня 2022 года.

В дискуссии приняли участие руководитель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров и министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Приехали на круглый стол президент Общероссийской благотворительной общественной организации инвалидов «Всероссийское общество гемофилии» Юрий Жулев, первый замдиректора по развитию, руководитель дирекции по здравоохранению фонда «Росконгресс» Анастасия Столкова, генеральный директор АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело» Ольга Постникова, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев и другие.

В 2022 году, уточнил Петров, в рамках ПМЭФ вновь зазвучит тема лекарственной безопасности.

«По одному мы ничего не сможем сделать, лекарственная безопасность страны — это наша общая задача. И важнейшая цель — выстроить доверие граждан к нашей медицине, врачам и лекарствам», — сказал он.

Парламентарий добавил, что впервые против РФ применили санкции масштаба, которого мир раньше не видел. Свои сложности возникли даже в сфере лекарственного обеспечения.

«Например, случаи заморозки зарубежными банками платежей, поступивших из России, за лекарства или медицинские изделия», — пояснил депутат.

В рамках мероприятия объявили о создании общественного проекта «Лекарственная безопасность», который объединит политиков, общественные организации, врачей и журналистов для распространения достоверной информации в сфере лекарственного обеспечения. Организаторами выступают проект фонда «Росконгресс» «Лекарственная безопасность» и экспертный совет Госдумы по обращению лекарственных средств.

«В рамках проекта „Лекарственная безопасность“ мы планируем создать информационные каналы коммуникации между регионами нашей страны. <…> Проект будет иметь общественный характер, и уже сейчас ряд субъектов поддержали инициативу и готовы включиться в это взаимодействие», — добавила Столкова.

Основной целью проекта она назвала снижение напряжения в обществе при возможных перебоях поставок препаратов в будущем.

Участники дискуссии обсудили, как выстроить коммуникацию между государством и обществом в условиях чрезвычайных вызовов, какое участие можно отвести общественным организациям в вопросах выстраивания оперативной обратной связи между государством и обществом, как усилить повестку взаимного сотрудничества между государством и представителями общества в условиях новых социальных вызовов.

Онлайн-трансляция круглого стола доступна в социальных сетях форума «Лекарственная безопасность» в социальной сети «ВКонтакте».

Региональный форум «Сообщество» в Новосибирске стал первым мероприятием региональной форумной кампании Общественной палаты РФ в 2022 году. Тема форума — «Стабильность и защита. Векторы новой социально-экономической политики». Аналогичные мероприятия пройдут в Казани, Липецке, Петрозаводске. Завершающий форум состоится в Москве в начале ноября.