Общество 28 мая 2023, 17:47 Форум «Лекарственная безопасность» пройдет в стартовый день ПМЭФ-2023 Организаторы опубликовали деловую программу форума «Лекарственная безопасность» РИА «Новости»

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Форум «Лекарственная безопасность» состоится в стартовый день ПМЭФ-2023 — 14 июня. Это мероприятие выступает ведущей площадкой для обсуждения деловой повестки фармацевтической отрасли и проходит ежегодно.

Обеспечение национального суверенитета в сфере медпродукции приобретает особую значимость в современных условиях, отметил глава Минздрава Михаил Мурашко. Вторым важным аспектом, по его словам, являются инновации.

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«В России должно разворачиваться собственное производство, включая производство фармсубстанций», — подчеркнул министр.

По его словам, регуляторная политика должна обеспечивать эффективный доступ на рынок как воспроизведенных, так и инновационных отечественных препаратов.

«Гражданам России должно быть гарантировано бесперебойное обеспечение эффективными и безопасными лекарствами в требуемом объеме», — заключил он.

Деловую программу опубликовали на официальном сайте фармацевтического форума.

Пленарную сессию посвятят национальной лекарственной политике на пути к суверенитету РФ. Участники обсудят, какие меры регуляторной политики помогли фармацевтической отрасли устоять в условиях санкций.

В рамках сессии «Регуляторный ответ на экономические санкции: новеллы механизмов, необходимые для дальнейшего развития фармацевтической промышленности» поднимут вопросы обеспечения граждан доступными и качественными лекарствами.

Также в деловую программу включили дискуссии о международном сотрудничестве в области новых технологий в терапии сахарного диабета, обеспечения лекарствами пациентов с онко- и орфанными заболеваниями и по другим актуальным вопросам.

Организаторами мероприятия выступают фонд «Росконгресс» и Минздрав при поддержке подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы по охране здоровья.