Форум креативных территорий пройдет в Нижнем Новгороде 11–12 октября | 360°

Общество 11 октября 2022, 14:41 Поделиться Telegram

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Viber Форум креативных территорий пройдет в Нижнем Новгороде 11–12 октября

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В Нижнем Новгороде с 11 на 12 октября пройдет Форум креативных территорий, на котором участники обсудят потенциал развития креативных пространств в России. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Программа форума затронет вопросы креативной отрасли и будет посвящена сохранению наследия народных художественных промыслов страны.

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Участники обсудят тему конкурентоспособности товаров НХП на рынке, привлечение молодых кадров к профессии мастеров-ремесленников, развитие сектора креативной экономики в российских городах.

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К мероприятию были привлечены производители народных художественных промыслов (НХП), дизайнеры моды, музейные деятели и представители университетов.

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