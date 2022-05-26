Форум креативного бизнеса состоится в первый день ПМЭФ — Петербургского международного экономического форума — 15 июня. В программе будет два основных блока: «Креативные индустрии Севера» и «Трансформация мира и рост креативной экономики».

Организатор — Фонд «Инносоциум». Участникам объяснят, как раскрыть потенциал креативных индустрий в условиях санкций и ухода ряда международных компаний.

Например, эксперты расскажут о продвижении национальных брендов, подготовке кадров, развитии кино в новых реалиях и о многом другом.

В рамках второго блока акцент сделают на проектах развития социальной сферы в Арктическом регионе. Сессии посвятят темам «Сделано в Арктике. Уникальность локальных проектов», «Креативная экономика — новый вектор развития Севера» и не только.

«В этом году Фонд „Инносоциум“ предложил участникам ПМЭФ насыщенную программу сессий. И благодаря этому социальная платформа сфокусирует внимание на актуальных возможностях в сфере креативных индустрий, а также на вкладе в развитие арктической тематики», — отметил советник президента России Антон Кобяков.

На форуме будут работать видеоинсталляции, фотовыставки и экспозиции декоративно-прикладного искусства. Все пройдет в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

Директор социальной платформы Фонда «Росконгресс» — Фонда «Инносоциум» Елена Маринина отметила, что системная поддержка креативных индустрий — в числе главных приоритетов.

Уникальные идеи талантливых людей — это главный потенциал креативных индустрий, который должен стать эффективным ресурсом и источником роста экономики Елена Маринина.

Чтобы подать заявку на участие в форуме, нужно зарегистрироваться на сайте и на последнем шаге анкеты выбрать ФКБ.