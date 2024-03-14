Общество 14 марта 2024, 20:51 Форум имени Льва Копелева признали нежелательным в России Минюст признал нежелательным в России немецкий Форум имени Льва Копелева РИА «Новости»

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Министерство юстиции России включило немецкий Форум имени Льва Копелева в список нежелательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Форум получил название в честь диссидента и писателя Льва Копелева. С 2011 году он присуждает премию имени писателя за права человека и мир.

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В феврале Генеральная прокуратура России также признала деятельность этой организации нежелательной на территории страны.

Минюст на прошлой неделе включил в список нежелательных еще четыре организации из Германии, следует из материалов Минюста.

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