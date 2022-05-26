Форум «Дни малого бизнеса Ямала» начался в Новом Уренгое

Региональный форум «Дни малого бизнеса Ямала» стартовал в Новом Уренгое. Главная тема форума — «Франчайзинг», рассказало «Ямал-Медиа».

Спикеры расскажут гостям форума, как открыть бизнес по франшизе, а в деловом центре «Ямал» работает специальная выставка, на которой представлены десятки крупных франшиз (самая многочисленная сфера — общепит).

Далее в программе форума на панельной сессии «Меры государственной поддержки» будет обсуждаться, как стать предпринимателем при ограниченном бюджете.