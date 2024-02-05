Общество 05 февраля 2024, 17:11 Форум CSTB.PRO.MEDIA 2024 пройдет 28–29 февраля пресс-служба CSTB.PRO.MEDIA

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В конце февраля в Москве пройдет 26-й Форум CSTB.PRO.MEDIA. Мероприятия форума объединят руководителей и специалистов медиахолдингов, телекоммуникационных компаний, операторов мультисервисных сетей, стриминговых платформ, производителей и дистрибьютеров контента, рекламных агентств, аналитических центров, ИТ-специалистов, разработчиков ПО, интеграторов, блогеров и СМИ.

Программа форума CSTB.PRO.MEDIA включает в себя множество сессий, участие в которых примут ключевые спикеры индустрии. Среди тем этого года: «Платное ТВ», «Онлайн-платформы», «Рынок интерактивной рекламы. Тренды, технологии, инструменты», «Искусственный интеллект в производстве видеоконтента».

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Для представителей рынка операторов связи также будут организованы специальные сессии деловой программы: «Российский рынок операторов связи» и правовая сессия, посвященная актуальным вопросам регулирования рынка.

Впервые в этом году на площадке форума пройдет мероприятие «День контента для детей и подростков». В его программу включены сессии, посвященные российской анимации, производству кино и сериалов для подрастающего поколения, а также презентации новинок детского и юношеского контента.

В рамках форума также состоится III Фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ с премьерами, которые появятся в онлайн-кинотеатрах с 1 марта. В перерывах между показами конкурсных работ пройдут дискуссии с актерами, режиссерами, продюсерами сериалов и фильмов-номинантов.

И по традиции на форуме будут объявлены результаты XV Национальной премии в области многоканального цифрового телевидения «Большая цифра». Телеканал 360 участвует в премии и претендует на победу в пяти номинациях.

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