Форум «Атомная школа» в МИФИ поможет студентам перенять опыт ведущих экспертов

Госкорпорация «Росатом» и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» объединили талантливых молодых людей на форуме «Атомная школа». Студенты получили возможность встретиться с ведущими экспертами отрасли, а заодно и с будущими работодателями.

В рамках школы будут работать следующие секции: «Ядерные физика и технологии», «Технологии медицины будущего», «Нанотехнологии в электронике и радиофотонике» и другие.

Студенты узнают о самых последних и интересных новостях из мира науки от ведущих экспертов атомной отрасли, получат информацию о возможностях трудоустройства, увидят атомный мир изнутри, побывав на предприятиях госкорпорации «Росатом».

«Форум направлен на то, чтобы молодые люди смогли пообщаться с ведущими экспертами в этой отрасли. Чтобы мастера смогли передать свои знания студентам, которые завтра уже сами будут входить в эти организации в качестве профессионалов», — подчеркнул важность события заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Школа проходит в рамках олимпиады «Я — профессионал». Это один из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей», направленный на поддержку талантливых студентов разных специальностей.

«Важно, что здесь ребята в непосредственной обстановке встречаются со своими будущими работодателями, которые дают им понять: вы нам нужны. Одно только сегодняшнее заявление Росатома о том, что они ждут 2300 человек, дает ясный сигнал молодым людям», — сказала руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.