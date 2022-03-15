В Санкт-Петербурге отменили международный арктический форум «Арктика — территория диалога», который должен был пройти с 11 по 13 апреля. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на фонд «Росконгресс».

«Да, сам форум не состоится, но все запланированные обсуждения будут проведены в рамках других мероприятий председательства России в Арктическом совете», — процитировала «Политика сегодня» организаторов мероприятия.

Ожидалось, что мероприятие соберет более 2500 тысяч гостей из разных стран с целью обсуждения развития арктического региона.