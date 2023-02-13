Общество 13 февраля 2023, 16:35 Форты Владивостокской крепости планируют объединить в исторический парк

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Работа по включению в мастер-план объектов Владивостокской крепости стартовала в административном центре Приморского края. В перспективе специалисты рассматривают возможность создания Романовского исторического парка, сообщило агентство PrimaMedia.

По данным RT, каждый форт крепости назван в честь представителей царственной династии Романовых, при которых был основан Владивосток.

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Отмечается, что создание Романовского исторического парка свяжет историю региона с многовековой историей страны.

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