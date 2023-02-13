13 февраля 2023, 16:35
Форты Владивостокской крепости планируют объединить в исторический парк
Работа по включению в мастер-план объектов Владивостокской крепости стартовала в административном центре Приморского края. В перспективе специалисты рассматривают возможность создания Романовского исторического парка, сообщило агентство PrimaMedia.
По данным RT, каждый форт крепости назван в честь представителей царственной династии Романовых, при которых был основан Владивосток.
Реклама
Отмечается, что создание Романовского исторического парка свяжет историю региона с многовековой историей страны.
Реклама
Владивосток
Реклама
Реклама