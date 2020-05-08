Формой обратной связи оснастили подмосковные онлайн-сервисы в градостроительной сфере

Глава профильного Комитета Владислав Гордиенко заметил, что эти сервисы востребованы подмосковными жителями. Ими воспользовались более 300 тысяч раз за год работы. Теперь же их оснастили кнопкой обратной связи для дополнительного удобства.

«При нажатии на „Техническую поддержку“ открывается диалоговое окно, где заявитель может задать вопросы в отношении интересующего земельного участка в рамках работы сервисов», — обратил внимание Гордиенко.

Отмечается, что после поступления обращения с заявителем в кратчайшие сроки свяжется специалист Мособлархитектуры, чтобы разъяснить все интересующие его вопросы.