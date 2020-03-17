Банки в России перейдут на удаленный формат работы

Сначала об изменениях в рабочем процессе объявили ВТБ и Газпромбанк, которые порекомендовали своим рабочим по возможности выполнять задания из дома.

В Россельхозбанке даже организовали оперативный штаб по предотвращению распространения нового коронавируса, а также посоветовали пользователям перейти на дистанционное банковское обслуживание.

Помимо этого, все кредитные организации отменили командировки своих специалистов в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В офисах также установили обеззараживатели воздуха, организовали раздачу масок и антисептических средств, измерение температуры тела.

Сегодня вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что количество инфицированных коронавирусом россиян увеличилось до 93 человек. По ее словам, 86 человек заразились за границей, семеро контактировали с уже зараженными.