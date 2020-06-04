Предположительно, под угрозой может оказаться формат гипермаркета. Некоторые такие магазины перейдут в форматы дискаунта. Кроме того, наблюдается падение продаж у мебельщиков, наметился упадок и в автомобильном сегменте.

В любой сети есть более успешные и менее успешные магазины, убыточные закрываются достаточно быстро, отметил эксперт. Закрытия будут происходить точечно, предположил маркетолог.

Помимо этого снизилась и покупательская способность россиян. По этой причине люди отменят какие-то покупки или перенесут время их приобретения на более поздний срок. В первую очередь они будут интересоваться товарами по акции, вне зависимости от бренда.

Мир никогда не бывает прежним, он меняется, отметил Григорьев.

«У нас раньше не было возможности заказывать продукты через интернет. Раньше не было такого сервиса, потом он появился. Затем произошла история с коронавирусом, и мы видели, как вся доставочная часть сильно провисла, надо было ждать, заказы постоянно менялись, нарастили эти возможности. И интернет-торговля получила мощный толчок», — заявил эксперт.

Поэтому он назвал драматичным заявление аналитика Ивана Федякова о том, что после коронавируса мир никогда не будет прежним.