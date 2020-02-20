Forbes Woman составил рейтинг лучших компаний для женской карьеры. Мосметро в топ-20

Forbes Woman составил рейтинг компаний, в которых женщины имеют наибольшие возможности для построения карьеры. В топ-20 попала московская подземка.

«Московский метрополитен занял 17-е место в российском рейтинге компаний, составленном Forbes Woman, в которых у женщин наибольшие возможности для построения успешной карьеры», — рассказали РИА «Новости» в пресс-службе столичного метро. Составляя рейтинг, его авторы учитывали долю женщин в общей численности сотрудников предприятия, зарплату, карьерные возможности для женщин и другие факторы.

В московском метрополитене работают порядка 60 тысяч человек, больше трети из них (свыше 21 тысячи) — это женщины, уточнили в пресс-службе столичной подземки. Только за последние десять лет их количество увеличилось на 20%.

В метро Москвы женщины работают на всех уровнях: и среди специалистов, которые обеспечивают исправность инфраструктуры, и среди сотрудников, на чьих плечах ответственность за работу с пассажирами. Также женщины есть среди диспетчерского и инженерного персонала Мосметро, среди представителей рабочих профессий и в управленческом составе столичного метрополитена.

А с 2021 года женщины смогут занимать должность машиниста электропоезда. Это произойдет после вступления в силу отмены запрета на работу женщин в этой профессии.