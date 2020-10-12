Forbes впервые назвал российских тиктокеров-миллионеров

Рейтинг заработков русскоговорящих тиктокеров появился у Fоrbes. Такой список журнал составил впервые. Большинство его участников — 20-летняя молодежь, которая заработала миллионы всего за год.

При составлении списка Forbes проанализировал профили 50 популярных пользователей соцсети и подсчитал, сколько блогеры получили от рекламодателей и музыкальных лейблов с 1 июля 2019 по 30 июня 2020 года.

Возглавил список 22-летний Рахим Абрамов из Узбекистана. У молодого человека 9,5 миллиона подписчиков и доход в 10,47 миллиона рублей. В Москву он переехал с 10 тысячами рублей в кармане и стал одним из первых в России, кто начал зарабатывать в TikTok на музыке.

На втором месте — Дина Саева из Душанбе. Ей 21 год, на аккаунт девушки подписаны 16,4 миллиона человек, но заработала она меньше — 4,93 миллиона рублей.

Тройку лидеров замкнул 23-летний Алексей Савко с 6,5 миллиона подписчиков и доходом в 4,81 миллиона рублей.

Forbes не включил в шорт-лист блогеров, музыкантов и знаменитостей, которые стали известны вне TikTok.