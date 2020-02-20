Forbes: владелица Wildberries обогнала Батурину в рейтинге богатейших россиянок

Владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук год назад стала второй женщиной-миллиардером в России после президента компании Inteco Management Елены Батуриной. За год состояние Бакальчук выросло на 400 миллионов долларов. Сейчас оно составляет 1,4 миллиарда долларов. У Батуриной разбогатеть не получилось. Ее капитал по-прежнему составляет 1,2 миллиарда долларов.

«В 2019 году оборот Wildberries вырос на 88% и составил 223,5 миллиарда рублей», — пишет издание.

Wildberries в прошлом году выполнил 164 миллиона заказов. Это вдвое больше, чем в 2018 году. Магазин расширил ассортимент с 1,8 миллиона наименований товаров до 3,6 миллиона. У компании работает 6300 пунктов выдачи заказов в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. В январе 2020 года Wildberries запустил продажи в Польше.

Бакальчук основала бизнес в 2004 году вместе со своим супругом Владиславом. Изначально они продавали женскую одежду по немецким каталогам. Сейчас на сайт Wildberries каждый месяц заходят около 60 миллионов посетителей.