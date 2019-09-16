Forbes составил топ-10 самых крупных частных компаний России

СМИ подсчитали доходы российских миллиардеров с начала года Подробнее

Согласно данным издания, за 2018 год «Лукойл» заработал 8,036 триллиона рублей. Именно поэтому компания занимает первую строчку российского топ-10. Всего в организации работают более 102 тысяч сотрудников. «Лукойл» занимается добычей топлива в 12 странах мира.

Сразу за ней идет ПАО «Сургутнефтегаз», который занимается добычей газа и нефти. Прибыль компании составила 1,8 триллиона рублей. На третьем месте с выручкой 1,5 триллиона рублей оказалась X5 Retail Group, которая управляет такими магазинами, как «Карусель», «Пятерочка», «Перекресток» и другими.

Четвертую строчку рейтинга занимает ретейлер «Магнит», а замыкает десятку самых крупных частных компаний группа «Мегаполис». Выручка оптового продавца табачной продукции за 2018 год составила 706 миллиардов рублей.