Forbes составил рейтинг самых богатых российских чиновников

Аналитики журнала Forbes составили список самых богатых государственных служащих и депутатов России. В нем 100 фамилий. На первом месте — депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков. Его доход в 2020 году превысил 8,6 миллиарда рублей, пишет издание.

Второе место у депутата из Камчатского края Игоря Евтушка. Парламентарий заработал в прошлом году более 7,7 миллиарда рублей, утверждает журнал. Третью строчку в списке занял депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов с доходом 6,3 миллиарда рублей.

Далее идут магаданский депутат Александр Басанский и сенатор Валерий Пономарев. В первую десятку также попали член Совфеда Александр Некрасов, депутат Госдумы Григорий Аникеев, сенатор Игорь Зубарев и белгородские парламентарии Владимир Зотов и Сергей Гусев.

В этот список также попали глава Чечни Рамзан Кадыров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, президент Татарстана Рустам Минниханов, вице-премьер Татьяна Голикова и заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

При составлении этого рейтинга аналитики учитывали сумма дохода чиновника, его мужа или жены и их несовершеннолетних детей.