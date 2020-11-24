Forbes назвал лучших работодателей России

Forbes опубликовал топ-50 лучших российских работодателей. На первое место издание поставило компанию «Яндекс». Прошлогодний лидер рейтинга «Норильский никель» опустился на 14-ю строчку списка.

По версии журнала, второе место в рейтинге занимает алмазный гигант «Алроса», который в 2019 году был на седьмом месте. Третье место досталось Тинькофф банку, поднявшемуся на 22 позиции с прошлого года.

В первую десятку вошли «Сибур», Газпромбанк, Splat, ВТБ, Сбербанк, МТС и «Полюс».

«Все метрики, по которым проводилась оценка, мы разделили на три группы: „Сотрудники“ (вес 20%), „Общество“ (вес 35%) и „Экология“ (вес 35%). Отдельным параметром была оценка экспертов с весом 10%. У метрик внутри каждого блока был одинаковый вес. Компании оценивались по шкале от нуля до 100 баллов», — говорится в сообщении журнала.

В блоке «Сотрудники» учитывали четыре параметра: зарплата, обучение, соцпакет и условия труда. «Общество» разделили на три направления. Аналитики приняли во внимание, сколько та или иная компания создала рабочих мест, занимается ли она благотворительностью и инвестициями в инфраструктуру.

В группе «Экология» рассчитали выбросы и штрафы, уровень потребления воды и энергии и оценили экологическую политику.