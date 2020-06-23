Forbes назвал лучшие российские вузы

По данным Forbes, в этом году рейтинг составляли по иной методике, чем в прошлые разы. В пункт «Качество образования» включили параметр «Качество преподавателей̆». Его составили из оценок за уровень зарплаты преподавателей, соотношение преподавателей и студентов в вузе и наличие и долю преподавателей из-за рубежа.

Пункт «Международная деятельность» состоит с 2020 года из оценок доли иностранных студентов, организации стажировок за границей и наличия программы двойных дипломов с зарубежными учебными заведениями.

В пятерку лучших вузов России вошли Уральский федеральный университет имени Ельцина с показателем 50,48 балла и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (47,77 балла).

Прошлогодний лидер — МИСиС — в нынешнем рейтинге занял 16-е место. Всего в список попали 100 российских вузов.