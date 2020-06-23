    23 июня 2020, 12:47

    Forbes назвал лучшие российские вузы

    Андрей Иванов

    Журнал Forbes составил рейтинг лучших вузов России. На первом месте расположился НИУ «Высшая школа экономики». Лидер набрал 68,07 балла. На втором месте — МГУ имени Ломоносова  (67,55 балла). Третье место досталось Московскому физико-техническому институту (53,04 балла).
    Forbes назвал лучшие российские вузы

    По данным Forbes, в этом году рейтинг составляли по иной методике, чем в прошлые разы. В пункт «Качество образования» включили параметр «Качество преподавателей̆». Его составили из оценок за уровень зарплаты преподавателей, соотношение преподавателей и студентов в вузе и наличие и долю преподавателей из-за рубежа.

    Пункт «Международная деятельность» состоит с 2020 года из оценок доли иностранных студентов, организации стажировок за границей и наличия программы двойных дипломов с зарубежными учебными заведениями.

    В пятерку лучших вузов России вошли Уральский федеральный университет имени Ельцина с показателем 50,48 балла и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ (47,77 балла).

    Прошлогодний лидер — МИСиС — в нынешнем рейтинге занял 16-е место. Всего в список попали 100 российских вузов.