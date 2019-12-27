Forbes назвал 10 самых успешных миллиардеров России

27 миллиардов долларов принесли главе «Новатэка» Леониду Михельсону первое место в списке самых успешных российских миллиардеров. Рейтинг бизнесменов уходящего десятилетия составил журнал Forbes.

Согласно данным издания, с 2010 года Михельсону удалось увеличить свое состояние на 22,6 миллиарда долларов. К 24 декабря на его счетах насчитывалось 27 миллиардов.

Вторую строчку топ-10 занял Геннадий Тимченко. Он владеет долями в «Сибуре» и «Новатэке». Бизнесмен заработал 22,7 миллиарда долларов к завершению года. Сразу за ним в списке расположился один из главных совладельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его состояние за 10 лет выросло на 13,5 миллиарда долларов и составило 23,8 миллиарда.

Также в пятерку самых успешных вошли президент «Лукойла» Вагит Алекперов (23,8 миллиарда) и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов (20,2 миллиарда долларов).

На последнем месте по версии журнала находится гендиректор УГМК Андрея Козицына. Бизнесмен увеличил свой капитал на 4,6 миллиарда долларов и заработал к концу 2019-го 5,8 миллиарда.

Как пишет издание, всего участники рейтинга увеличили свои состояния на 111 миллиардов долларов. Эта цифра ненамного меньше активов основателя Amazon Джеффа Безоса — самого богатого человека в мире.

Ранее Forbes составил список самых удачливых миллиардеров и поставил на первое место не Михельсона, а Потанина, учитывая именно прирост его состояния.