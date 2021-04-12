Forbes: «Барселона» стала лидером среди самых дорогих футбольных клубов мира

«Барселона» впервые возглавила рейтинг 20 самых дорогих футбольных клубов планеты по версии Forbes. За последние 16 лет пальма первенства доставалась либо мадридскому «Реалу», либо «Манчестер Юнайтед».

Как говорится на сайте издания, «Барса» была оценена в 4,76 миллиарда долларов. Футбольный клуб сместил на второе место «Реал Мадрид», оцененный немногим меньше — в 4,75 миллиарда долларов. С точки зрения коммерческой прибыли лидером остается «Реал». Клуб в 2019–2020 годах заработал 424 миллиона долларов на рекламе и работе со спонсорами. Коммерческая прибыль «Барселоны» оценивается в 377 миллионов долларов. При этом на трансляциях клуб заработал 275 миллионов долларов. Этот показатель — самый высокий среди всех футбольных команд.

Топ-3 самых дорогих футбольных клуба по версии Forbes закрывает мюнхенская «Бавария». Клуб оценили в 4,215 миллиарда долларов. В топ-10 попали «Манчестер Юнайтед» ($4,2 млрд), «Ливерпуль» ($4,1 млрд), «Манчестер Сити» ($4 млрд), «Челси» ($3,2 млрд), «Арсенал» ($2,8 млрд), «Пари Сен-Жермен» ($2,5 млрд) и «Тоттенхэм» ($2,3 млрд).

Средняя стоимость клуба из рейтинга самых дорогих выросла, несмотря на падение выручки, которое было связано с ограниченной посещаемостью матчей из-за коронавируса. Как отмечает издание, покупатели клубов сосредоточены на том, что кажется им неиспользованным потенциалом, связанным с международной популярностью футбола.

Датский портал Ace Football провел опрос среди любителей футбола и составил рейтинг самых переоцененных футболистов в истории. На первом месте оказался бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард. Вторую строчку занял французский хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. В пятерку самых переоцененных футболистов также вошли форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона.