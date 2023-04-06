Общество 06 апреля 2023, 13:25 Фонтаны во Владивостоке заработают 1 мая

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Во Владивостоке 1 мая в 10:00 официально заработают городские фонтаны. Об этом сообщил «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу МУПВ «ВПЭС».

В настоящее время уже ведется работа по расконсервации. В частности, удаляют ржавчину, чистят чаши от грязи и обрабатывают их специальным защитным средством. Кроме того, на ближайшее время запланирована настройка электроники и электроосвещения светодиодных конструкций.

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Также специалисты заменят насосное оборудование трех фонтанов на улице Адмирала Фокина.

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