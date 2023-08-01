01 августа 2023, 18:20
Фонтаны в Петербурге пригрозили отключить в случае купаний на День ВДВ
«Водоканал» предупредил, что отключит фонтаны в Петербурге в случае купаний на День ВДВ
Петербургские фонтаны в День ВДВ, 2 августа, будут работать в обычном режиме — с 09:00 до 22:00. Однако в случае нарушений и купаний их отключат, предупредили в городском «Водоканале».
«Если специалисты „Водоканала“ заметят желающих освежиться в фонтане — подача воды будет прекращена», — подчеркнули представители ГУП.
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В пресс-службе напомнили, что бережное отношение к фонтанам сохраняет не только их работоспособность, но и здоровье, так как купание там очень травмоопасно: в процессе можно пораниться об острые насадки. Кроме того, есть риск повредить сложное и дорогостоящее оборудование.
Также нужно помнить о том, что, хотя вода в фонтанах фильтруется, она техническая. Для купания стоит отправляться в плавательный бассейн, добавили сотрудники «Водоканала».
Бросать монеты в чаши фонтанов тоже запрещено, так как это может привести к их поломке.
Санкт-Петербург
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