Общество 01 августа 2023, 18:20 Фонтаны в Петербурге пригрозили отключить в случае купаний на День ВДВ «Водоканал» предупредил, что отключит фонтаны в Петербурге в случае купаний на День ВДВ РИА «Новости»

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Петербургские фонтаны в День ВДВ, 2 августа, будут работать в обычном режиме — с 09:00 до 22:00. Однако в случае нарушений и купаний их отключат, предупредили в городском «Водоканале».

«Если специалисты „Водоканала“ заметят желающих освежиться в фонтане — подача воды будет прекращена», — подчеркнули представители ГУП.

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В пресс-службе напомнили, что бережное отношение к фонтанам сохраняет не только их работоспособность, но и здоровье, так как купание там очень травмоопасно: в процессе можно пораниться об острые насадки. Кроме того, есть риск повредить сложное и дорогостоящее оборудование.

Также нужно помнить о том, что, хотя вода в фонтанах фильтруется, она техническая. Для купания стоит отправляться в плавательный бассейн, добавили сотрудники «Водоканала».

Бросать монеты в чаши фонтанов тоже запрещено, так как это может привести к их поломке.