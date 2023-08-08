Общество 08 августа 2023, 12:45 Фонтаны начали восстанавливать в парке имени 40-летия ВЛКСМ в Москве Никифоров: фонтаны в парке имени 40-летия ВЛКСМ восстановят в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Три фонтана восстановят в парке имени 40-летия ВЛКСМ в Москве в рамках работ по комплексному благоустройству территории. Об этом рассказал замглавы столичного департамента капитального ремонта Михаил Никифоров.

При восстановлении фонтанов сохранят оригинальную форму и размеры чаш. Для облицовки используют гранит. Парапеты немного повысят, чтобы обеспечить безопасность и сохранность объектов.

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Специалисты отреставрируют и воссоздадут по архивным документам скульптуры «Бегущая по волнам», «Музы» и «Камыши».

В технических помещениях установят современное оборудование для подготовки, подачи и очистки воды, а также для управления фонтанами.

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