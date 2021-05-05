Фонтан кипятка залил набережную Мойки в Петербурге. Видео

На набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге прорвало трубопровод. Струя горячей воды поднялась на несколько десятков метров.

Вода из-под земли начала бить на Большой Морской, рядом с домом 69. В распоряжении «360» попали кадры с места события. На них видно, что сначала напор был небольшой. Люди осторожно проходили мимо, проезжали машины. Но через несколько минут кипяток темного цвета вырвался наружу, заливая все вокруг. Сразу стала образовываться пробка, водители начали разворачиваться.

Пока информации о пострадавших не поступало. Городская администрация ситуацию никак не прокомментировала. Также неизвестно, что стало причиной произошедшего.

В конце марта в Санкт-Петербурге прорвало трубу с горячей водой в Центральном районе. Из-под земли била струя кипятка. Тогда сотрудники экстренных служб предупреждали жителей о возможном провале грунта и просили покинуть опасную зону. О пострадавших информации не поступало. Причину аварии не уточнили.