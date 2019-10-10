Фонд защиты прав дольщиков создали в Москве

В Москве власти создали Фонд защиты прав участников долевого строительства. Ожидается, что он поможет оперативно решать проблемы с задержкой сдачи проектов, а, если нужно, достроит объекты.

«Фонд позволит нам оперативно решать проблемы в сфере дольщиков и минимизировать количество проблемных объектов. Согласно Федеральному закону № 214, фонд сам сможет выступать в качестве застройщика и достраивать проблемные объекты на территории Москвы в приоритетном порядке», — рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, его цитирует пресс-служба.

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Учредителем фонда является Москомстройинвест, финансировать деятельность будут за счет городского бюджета. Как сообщили в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства столицы, уже утвержден состав совета фонда и его генеральный директор.

Хуснуллин заметил, что Москва стала одним из первых регионов, где была создана такая организация.