Общество 31 мая 2023, 18:46 Фонд «Защитники Отечества» заработает в России с 1 июня

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По всей стране с 1 июня начнет работать фонд «Защитники Отечества», целью которого является социальная поддержка участников военных действий. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

Фонд будет решать медицинские, социальные вопросы, помогать с трудоустройством и получением путевок в санатории. Все это будет проводиться без лишней бюрократии и с максимальной вовлеченностью в проблемы защитников. Кроме того, в фонд привлекут внебюджетные средства, чтобы оказывать помощь за пределами госпрограмм.

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«Созданный фонд — это про справедливость, заботу и уважение к героям, которые встали на защиту страны. Поэтому главное профессиональное требование ко всем его сотрудникам — неравнодушие. В соответствии с поручением президента России фонд должен работать в режиме „одного окна“, координировать деятельность министерств и ведомств, всех структур, что помогают ветеранам вернуться к привычной жизни», — подчеркнул председатель наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», 1-й замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

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