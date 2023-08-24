Общество 24 августа 2023, 23:56 Фонд «Защитники Отечества» получил более 173 тысяч обращений Unsplash

Читать 360tv в

Первый заместитель главы администрации российского президента Сергея Кириенко провел заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества», в котором он председательствует. В филиалы организации поступило более 173 тысяч обращений за все время работы. Об этом сообщили в официальной группе фонда «ВКонтакте».

Большая часть поступлений касалась денежных выплат, связанных с участием в спецоперации. Также люди обращались в организацию с вопросами о получении удостоверения ветерана боевых действий или юридической, медицинской или психологической помощи.

Реклама

По словам Кириенко, Фонд «Защитники Отечества» создали по указу главы государства. Ключевая концепция организации состоит в том, что все социальные координаторы и управляющие филиалами фонда — относятся к участникам специальной военной операции.

На заседании подняли вопрос о комплексной реабилитации для ветеранов СВО. По словам участников встречи, она должна быть доступна во всех регионах. Важно работать над сохранением и восстановлением психологического благополучия, а также членов их семей.

Ранее движение «Доброе дело» в Московской области передало в центр реабилитации Луганской Народной Республики бытовую технику и костюмы. На данный момент в центре проживает 129 детей.