Фонд «В защиту прав заключенных» по ошибке убрали из реестра иноагентов

В реестре НКО-иноагентов появились данные об исключении из перечня фонда «В защиту прав заключенных»*. Минюст России назвал эту информацию технической ошибкой.

Пресс-служба ведомства сообщила, что 4 марта в реестре была опубликована информация об исключении из списка фонда «В защиту прав заключенных»*. Организацию убрали из перечня на основании статьи 26 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц».

«Публикация указанной информации является технической ошибкой при выгрузке данных на указанный портал», — пояснили в Минюсте.

В ведомстве подчеркнули, что никто не принимал решения об исключении фонда. Более того, 12 февраля Минюст распорядился отказать в исключении фонда из списка. Организацию признали иноагентом зимой 2019 года.

Председателем фонда «В защиту прав заключенных»* является правозащитник Лев Пономарев*. По его словам, он был удивлен новости об исключении организации из реестра. Правозащитник предположил, что это произошло из-за технической ошибки, написало РИА «Новости».

*Физическое лицо и организация, включенные в список иноагентов.