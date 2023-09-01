Общество 01 сентября 2023, 18:58 Фонд «Свободная Бурятия» признали нежелательным в России Генпрокуратура признала организацию «Свободная Бурятия» нежелательной в России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Генеральная прокуратура России признала деятельность фонда «Свободная Бурятия»* нежелательной на территории государства. Поводом такого решения стали антироссийские санкции, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Принято решение о признании нежелательной деятельности созданной в форме общественного движения иностранной неправительственной организации Free Burуаtia Foundation», — отметили в ведомстве.

Реклама

Местом регистрации фонда числятся США. Руководители «псевдоправозащитной группы» находятся на ПМЖ в Соединенных Штатах, Чехии, Польши и Британии. Под видом «просветительской» деятельности они пытались создать информационные угрозы и организовать массовые протесты в Бурятии. Кроме того, организация выступала в поддержку сепаратизма среди жителей республики.

Также юристы фонда помогали бурятам расторгнуть контракты с ВС России и принимали участие в составлении санкционных списков руководства региона для их передачи в международные инстанции.

Генпрокуратура проинформировала Минюст о принятом решении.

Ранее в России признали нежелательной Ассоциацию «За свободную Россию». Ее основательницы набирали добровольцев для службы в Вооруженных силах Украины.

*«Свободная Бурятия» — деятельность организации признали нежелательной на территории России.