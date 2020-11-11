Фонд социального страхования упростит оформление пособий. Что изменится для сотрудников и работодателей?

Пандемия не останавливает реализацию государственных программ, в том числе цифровизацию. Уже удалось перевести в электронный вид множество реестров, трудовые книжки, медкарты, листы больничных. Теперь фонд социального страхования в Москве и в Подмосковье с 2021 года вводит новую услугу: прямые выплаты.

Прямые выплаты напрямую связаны с цифровизацией, но главное — ощутимые плюсы для работников и компаний.

Перечисление пособий социального страхования станет максимально прозрачным

Пока перевод денег, например по больничному, такой: бухгалтерия оформляет заявку в ФСС, выплачивает работнику пособие из своего кармана, потом ФСС возвращает компании деньги. При такой схеме фирма может напутать с суммой пособия — ошибиться и посчитать вам меньше положенного или посчитать больше, а выплатить поменьше. Но со следующего года фонд социального страхования возьмет все обязательства по выплатам на себя.

«Работодатель все свои начисленные страховые взносы будет перечислять в фонд социального страхования, а фонд будет осуществлять выплаты пособий напрямую работнику, самостоятельно», — пояснил Алексей Кисин, исполняющий обязанности управляющего Московским областным региональным отделением ФСС России.

Пока ФСС работает с компаниями по системе взаимозачета. То есть работодатель сам считает, сам выплачивает пособие сотруднику, а ФСС возвращает ему деньги.

Со следующего года социальные выплаты будут «падать» на вашу банковскую карту, минуя бухгалтерию фирмы, где работаете. И это многим внушает больше доверия. Если компания, например, за время вашего декрета закроется, вы не останетесь без выплат.

Да, прямые выплаты будут положены только в случае временной нетрудоспособности, травмы на производстве, по беременности, родам и уходу за малышом до полутора лет. На другие страховые случаи они не предусмотрены.

Сотруднику не нужно будет ездить в ФСС

Сотрудник так же, как и раньше, будет отдавать все справки для пособий в отдел кадров. У компании будет максимум пять дней, чтобы отправить документы в фонд социального страхования. Иначе фирму ждет штраф. Для бюджета компании он не критичен, но настроение испортит.

Размер выплат из-за новой системы их зачисления, кстати, никак не изменится, а сроки выплат будут строго соблюдаться.

«У нас на весь процесс есть 10 календарных дней. Но это не значит, что мы будем ждать все дни. Как правило, на второй или третий день после поступления всех документов выплата приходит», — заявил Алексей Кисин.

Выходит, сотрудникам больше не понадобится ждать дня зарплаты, чтобы получить пособие.

Сотрудник сам решает, как получить выплаты

Как именно получать деньги — решать вам. На счет в банке или на карту, можно даже почтовым переводом. Важно, что передвижение денег будет легко отследить.

«Весь путь движения заявления и выплаты доступны в личном кабинете застрахованного лица на сайте регионального отделения, в мобильном приложении или на портале госуслуг», — уточнил Алексей Кисин, исполняющий обязанности управляющего Московским областным региональным отделением ФСС России.

Еще один плюс: через личный кабинет можно будет получить справку для возврата налога с пособий и получения субсидий.

А вот для компаний преимуществом будет и то, что бухгалтеры смогут подавать реестры на пособия в электронном виде. Ездить в ФСС не понадобится.

Еще один позитивный момент: компаниям больше не придется выделять деньги из оборотных средств для пособий. Для сотрудников это роли не играет. А бухгалтерам часто причиняло головную боль.