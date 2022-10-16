Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов | 360°

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Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов

Премьер Мишутин назначил Ильшата Шагиахметова гендиректором Фонда развития территорий

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Исполнительный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов назначен генеральным директором организации, соответствующий указ подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

«Михаил Мишустин назначил Ильшата Шагиахметова генеральным директором Фонда развития территорий», — говорится в сообщении.

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Бывший руководитель Фонда Константин Цицин оставил пост, прекратив полномочия по собственному желанию.

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Отмечается, что Шагиахметов с 2020 года  работал заместителем руководителя секретариата вице-премьера Марата Хуснуллина.

Фонд развития территорий объединит полномочия двух институтов: Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.

К целям деятельности фонда относят формирование ресурсосберегающих технологий, внедрение эффективных механизмов управления жилищным фондом, планомерное содействие модернизации ЖКХ, создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан.

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