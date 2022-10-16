Фонд развития территорий возглавил Шагиахметов | 360°

Все новости
Мир
16 октября 2022, 21:30
Байдену указали на ограниченность маневров в отношении с Саудовской Аравией
Мир
16 октября 2022, 21:26
Состояние украинской экономики сравнили с клинической смертью
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Мир
16 октября 2022, 20:37
Иран заявил об участии США в организации беспорядков в стране
Спецоперация
16 октября 2022, 20:19
Количество погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до трех человек
Происшествия
16 октября 2022, 20:11
После взрыва газа в доме в Подмосковье эвакуировали 40 человек
Происшествия
16 октября 2022, 20:03
Сообщения о погибших брянских мобилизованных в теракте под Белгородом опровергли
Общество
16 октября 2022, 19:56
Слова спецпредставителя ООН о виагре для армии России сочли извращенной фантазией
Спорт
16 октября 2022, 19:42
Россиянин Рублев победил на турнире АТР в Испании
Важное
16 октября 2022, 19:40
ВСУ готовят Запорожью судьбу Мариуполя