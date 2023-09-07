Общество 07 сентября 2023, 15:20 Фонд «Протяни руку» запускает школу материнства для женщин в заключении

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Женщины, которые отбывают наказание, могут родить, находясь в заключении, и это многим дается непросто. Об этом сайту «Страсти» рассказала руководитель благотворительного фонда «Протяни руку» Наталья Костина.

По ее словам, иногда женщины попадают в СИЗО уже в положении, другие беременеют в заключении во время длительных свиданий. Для многих рождение ребенка, особенно первого, становится настоящим испытанием. Несмотря на то, что в колониях есть врачи и специалисты, будущие мамы все равно находятся в информационном вакууме и замыкаются в себе.

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Поэтому Фонд запускает программу для женщин, которые рожают в заключении. Специалисты будут ездить по колониям и учить женщин в заключении основам: как оборудовать кроватку, как оказывать первую помощь и многое другое.

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