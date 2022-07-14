Фонд пенсионного и социального страхования создали в России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Документ появился на портале правовой информации.

Организация появится при слиянии Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования РФ (ФСС).

Изменения в структуре должны ускорить получение социальных услуг, данный процесс должен стать еще более удобным для людей. В том числе это произойдет за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.