Фонд памяти Дятлова пожаловался на незаконную эксгумацию тела участника погибшей группы

Юрист Фонда памяти Дятлова Евгений Черноусов сообщил о незаконной эксгумации, которой подверглось тело одного из участников погибшей в 1959 году группы Дятлова Семена Золотарева.

Как стало известно РИА «Новости», она произошла в нарушение АПК, не в рамках уголовного дела и не следователем.

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«По этому поводу мы подписали письмо, обратились к мэру, руководителю администрации Екатеринбурга с тем, чтобы разобраться в ситуации: почему была проведена эксгумация не в рамках уголовного дела, незаконно», — сказал Черноусов.

Глава Фонда памяти Дятлова Юрий Кунцевич утверждает, что эксгумация произошла по инициативе СМИ. Черноусов подчеркнул, что эксгумация может проводиться только при возбуждении уголовного дела и ее результаты станут вещественными доказательствами. Сестра Юрия Дятлова Татьяна Перминова признала, что родственники погибших не будут возражать против извлечения тела только ради установления истины.

Спустя 60 лет после загадочной смерти участников туристической группы Генпрокуратура России объявила о проведении проверки для выяснения причин случившейся трагедии. Стало также известно, что ведомство планирует провести девять экспертиз на месте гибели группы.

Завершение исследований с помощью привлеченных экспертов запланировано на конец 2019 года — начало 2020 года.