Фонд «Обнаженные сердца» поможет найти работу людям с расстройством аутистического спектра

Многие люди с расстройством аутистического спектра могут и хотят работать. Но не все работодатели из-за стереотипов и излишних опасений готовы трудоустроить такого сотрудника. Решить проблему пытается Фонд «Обнаженные сердца».

Детали проекта «Сопровождаемое трудоустройство» обсудили на пресс-конференции в ТАСС.

«Мы начали проект по трудоустройству только в 20-м году. Мы об этом думали-думали достаточно давно, просто видели, что у нас нет для этого серьезных шансов. Потому что мало услуг, мало инклюзивного образования, мало информации и у обычного населения и у работодателей, и у родителей, и у специалистов и сейчас в общем об этом можно говорить, да это пока единичные случаи», — рассказала эксперт Фонда «Обнаженные сердца» Татьяна Морозова.

По данным ВЦИОМ, 77% россиян слышали о расстройствах аутистического спектра, при этом тех, кто знает об этом хорошо — только 22%. А об организациях, которые помогают людям с особенностью развития, знает только половина жителей России.

«Мы задали вопрос «Вспомните свое окружение, родственников, друзей, соседей, коллег и скажите кто среди них, есть ли среди них люди с аутизмом, которые находятся в трудоспособном возрасте <…> Среди тех у кого есть люди в ближайшем окружении — 12% и только среди них треть имело опыт оплачиваемой работы», — сообщила заместитель руководителя практики региональных исследований и консультирования ВЦИОМ Анна Жирикова.

Чтобы работников с особенностями стало больше, нужны программы поддержки и услуги сопровождаемого трудоустройства. В международной практике такой опыт есть. Специалисты надеются, что в скором времени он появится и у нас.