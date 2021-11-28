Фонд «Обнаженные сердца» помогает детям с РАС. Вот одна из таких историй

Расстройство аутического спектра (РАС) у ребенка — это не приговор. Это доказали своей работой сотрудники благотворительного фонда Натальи Водяновой «Обнаженные сердца». Они работают с маленькими пациентами по доказавшим свою эффективность методикам. Родители спустя несколько месяцев терапии отмечают, что дети сильно меняются в лучшую сторону.

На этой неделе фонд провел XI международный форум. За три дня на дискуссионных площадках встретились около 400 человек. За 17 лет работы сотрудники «Обнаженных сердец» помогли 16 тысячам людей с РАС.

Врачи диагностировали у сына журналиста и ландшафтного архитектора Виктории Базоеовой расстройство аутического спектра, когда ему было два года.

«Когда ты сталкиваешься с этим диагнозом, не очень легко. Когда ты не видишь перспективы. Все тебе говорят: „Ну, знаете, мы не даем никаких гарантий. Мы не знаем, заговорит он, не заговорит. Будет ли ходить в обычную школу, не будет ходить в школу“», — рассказала она.

Лечащий врач посоветовал обеспокоенной маме обратиться в благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Виктория подала заявку на участие сына в бесплатной программе «Айсерт».

Пять дней в неделю специалисты занимаются с детьми по три-четыре часа. Впечатляющий результат виден уже через несколько недель.

„Это квантовый скачок. Потому что наш ребенок пришел в центр он сидел в уголке, катал машинки и преимущественно ни с кем не разговаривал. А сейчас он приходит он со всеми здоровается, он огромный болтун он играет у него есть друзья. Они встречаются, обнимаются“, — рассказала Виктория.

По ее словам, раньше в сын никак не реагировал на ее реплики, оставляя просьбы и слова без ответа.

„Сейчас спустя почти целый год, недавно он сидел завтракал мечтательно смотрел в окно и сказал: мамочка какой расчудесный красный отбойный молоток“», — отметила обрадованная мама.

С приветственным словом к участникам форума обратилась президент фонда «Обнаженные сердца» Анна Залогина. В благотворительность она пришла еще студенткой, когда помогала устраивать детей сирот в семьи. Потом она обратилась в фонд и предложила свою помощь.

«Несмотря на то, что вроде бы и лет мало, и опыта в этой сфере совсем не было. Бурная жизнь фонда меня поглотила и достаточно быстро стало понятно, что сколько лет будет жить организация, столько я и буду ей служить», — призналась она.

Фонд помогает маленьким детям, школьникам и подросткам. С этого года «Обнаженные сердца» запустили проект по трудоустройству взрослых людей с расстройствами аутического спектра. Основательница фонда и российская супермодель Наталья Водянова неоднократно призывала родителей особенных детей верить и быть терпеливыми, а главное никогда не отворачиваться и не уходить в сторону от проблем.