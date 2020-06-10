«Фонд не прикасается к этим деньгам никак»: Расторгуев ответил на статью о хищении средств на реставрацию особняка

Сам Николай Расторгуев в беседе с «360» объяснил, что сделать этого он не мог, так как доступа к деньгам у него нет, а работы должны закончиться только в следующем году. Сейчас идет процесс экспертиз и согласования с документами.

Музыкант подтвердил, что фонд действительно получил субсидию в рамках государственной программы «Культура Москвы» на реставрацию дома на улице Забелина. Однако деньги фонд даже не видел.

«Деньги находятся на лицевом счету с казначейским сопровождением в департаменте финансов города Москвы. Это означает, что у нас даже доступа к ним нет», — рассказал он. Чтобы получить эти средства, нужно собрать огромный пакет документов и получить разрешение ряда департаментов.

По словам Расторгуева, его фонд занимается сбором документов, исследований, согласований, прохождением экспертиз на протяжении уже двух лет.

«Нам самим это, честно говоря, надоело. Постоянные согласования, очень много чиновников», — пожаловался артист. Но при этом он подчеркнул, что ускорить работу не может. Все это занимает большое количество времени, прохождение многих кабинетов и сбора огромного количества бумаг. Только после согласования всех смет, которые есть в открытом доступе, реставрация может начаться.

Но даже в этом случае фонд не будет иметь отношения к деньгам, которые хранятся на счету департамента финансов. Их будет получать фирма-подрядчик, которая займется работами.

«То есть фонд, я, или бухгалтер не прикасаемся к этим деньгам никак. Вот вообще никак. Деньги могут использоваться только по целевому назначению на проектные и производственные работы», — пояснил Николай Расторгуев.

По его словам, только в фантазиях журналистов все эти вещи проходят очень быстро, а после этого появляются желтушные материалы, которые приходится опровергать.

«Не может Расторгуев какие-то подобные субсидии прикарманить, потому что существует процедура и контроль со стороны финансовых департаментов Москвы. То есть это просто вброс журналистов, которые не разобрались в вопросе. А народ тут же думает: „Конечно, он украл“», — заявил лидер «Любэ» и подчеркнул, что такими нечистоплотными и мерзкими методами различные медиа создают себе репутацию.