Фонд «Мои друзья» начал акцию помощи детям с ДЦП. Присоединиться может каждый

Благотворительный фонд поддержки семьи «Мои друзья» проводит акцию помощи детям, страдающим ДЦП. Это серьезное, хроническое заболевание, вызванное повреждением мозга на ранних стадия его развития.

ДЦП нельзя вылечить полностью. Но при грамотной медицинской помощи можно значительно улучшить качество жизни ребенка и сделать его счастливее. Фонд «Мои друзья» помогает детям пройти реабилитацию и получить необходимые для лечения препараты.

«На реабилитации дети учатся ходить, говорить и считать. Такие улучшения очень важны для деток и их близких людей. В семье снижается тревога, ребенок становится более самостоятельным и социализированным», — сказала директор фонда «Мои друзья» Анастасия Балмина.

Акция символично стартовала в Международный день защиты детей. Оказать помощь можно как на сайте фонда, так и отправив смс на номер 7715 со словом «друзья», пробел и размер суммы пожертвования. Также у фонда есть страницы в «ВКонтакте»,YouTube, Facebook, Instagram.