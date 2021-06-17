Фонд Миклухо-Маклая запустил образовательный проект в России

В связи со 175-летием великого русского путешественника, этнографа и антрополога Николая Миклухо-Маклая фонд его имени запустил проект «Экспедиции трех веков. По следам Миклухо-Маклая». Об этом сообщило РИА ФАН.

Потомок путешественника, руководитель Фонда имени Миклухо-Маклая и центра изучения Южно-Тихоокеанского региона центра ЮВА, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Николай Миклухо-Маклай рассказал, что одной из причин создания этого проекта стало отсутствие экспедиции из-за пандемии.

В рамках проекта была смоделирована виртуальная экспедиция исследователя. Его записи оцифровали, а также подготовили три фильма об экспедициях трех веков и разработали лекционную программу для знакомства.

«Вся эта работа была проведена совместно с центром изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения, с коллегами из других ассоциаций и с партнерами из школ. Школы очень хорошо поддержали нас. Во многом это их заслуга, что так много детей заинтересовались исследованиями русских путешественников», — подчеркнул Миклухо-Маклай.