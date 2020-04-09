Фонд «Металлург» собрал несколько миллионов для пенсионеров на самоизоляции
Фонд «Металлург» открыл расчетный счет «Мы вместе» в поддержку пенсионеров Магнитогорска. С 26 марта на него поступило 4,9 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Часть денег уже потратили на продукты для пожилых людей — всего было доставлено 2138 бесплатных продуктовых наборов.
Социальная программа «Мы вместе» предполагает помощь одиноким пенсионерам старше 65 лет с доходом меньше двойного прожиточного минимума в Челябинской области, а также одиноким пенсионерам старше 80 лет с любым уровнем дохода. По предварительным данным, в Магнитогорске в эти категории попадают 12,5 тысячи человек.