Фонд «Металлург» собрал несколько миллионов для пенсионеров на самоизоляции

Часть денег уже потратили на продукты для пожилых людей — всего было доставлено 2138 бесплатных продуктовых наборов.

Социальная программа «Мы вместе» предполагает помощь одиноким пенсионерам старше 65 лет с доходом меньше двойного прожиточного минимума в Челябинской области, а также одиноким пенсионерам старше 80 лет с любым уровнем дохода. По предварительным данным, в Магнитогорске в эти категории попадают 12,5 тысячи человек.