Фонд «Круг добра» приобретет препараты для 80 детей с редкими заболеваниями

В России детей, страдающих редкими заболеваниями, обеспечат необходимыми препаратами. Фонд «Круг добра» закупит необходимые лекарства для 80 маленьких пациентов.

В перечень закупок препараты включил экспертный совет фонда, сообщила Общественная палата РФ в Telegram.

«В список жизни включены препараты „Эксондис“, „Виондис“ и „Вилтепсо“ для лечения пациентов с мышечной дистрофией Дюшенна соответствующих мутаций», — отмечено в публикации.

Заболевание разрушает мышцы: ребенок сначала перестает ходить, а затем — дышать. Лекарства против него получат около 50 детей.

Препарат «Люмасиран» закупят для 30 детей с первичной гипероксалурией первого типа. Форма генетической болезни вызывает образование камней в почках. Если не применять необходимую терапию, то вероятны развитие почечной недостаточности и необходимость в диализе.

Фонд «Круг добра» основали в январе 2021 года указом президента РФ Владимира Путина. Одна из его приоритетных задач — реализация дополнительной медицинской помощи, в том числе обеспечение лекарствами, детям с тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе редкими.