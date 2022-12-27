Общество 27 декабря 2022, 13:07 Фонд «Круг добра» обеспечит лекарствами пациентов с тяжелыми и редкими патологиями

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Председатель правления «Круга добра», протоиерей Александр Ткаченко в разговоре с «Парламентской газетой» сообщил, что фонд будет обеспечивать лекарствами пациентов с тяжелыми и редкими патологиями вплоть до 19-летнего возраста.

Сейчас, по его словам, крайний возраст пациентов, которые получают лекарства, составляет 18 лет. Кроме того, тяжелобольным детям закупят дорогостоящие средства реабилитации.

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«У нас уже пять тысяч подопечных. За год их число увеличилось на три тысячи. Перечень заболеваний, с которыми работает фонд, расширился на 15 позиций», — сообщил Ткаченко.

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Он добавил, что в список, с которым работает фонд, на данный момент входят 59 заболеваний.

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