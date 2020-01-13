Фонд кино подал иск против Kinodanz на 45 миллионов рублей

Фонд кино обратился в Арбитражный суд Москвы с иском против киностудии KD Studios — до 2019 года она называлась Kinodanz. Известно, что Фонд хочет отсудить у ответчика долг на сумму 45 миллионов рублей.

Фонд кино подал иск против кинокомпании еще 30 декабря, но суд принял его в производство лишь 10 января. Предварительное заседание по делу назначено на 26 февраля.

В Фонде кино информацию об иске подтвердили. Представитель пресс-службы рассказал ТАСС, что ООО «Кей ди студиос» не полностью вернуло средства, которые ему давали в долг на фильм «Эбигейл». Он отметил, что деньги выделялись киностудии с условием «стопроцентной возвратности», однако KD Studios не выполнила свои обязательства.

Фонд также рассчитывает взыскать с компании неустойку в размере почти 300 тысяч рублей.

Картина «Эбигейл» вышла на российские экраны 22 августа 2019 года. Фильм Александра Богуславского провалился в прокате, получив низкие оценки от критиков и зрителей. Картина даже не окупила бюджет, который потребовался для ее создания: она собрала 105 миллионов рублей при затратах в 155 миллионов.

Ранее компания Kinodanz судилась с видеоблогером Евгением Баженовым, который известен как BadComedian. Причиной разногласий стал обзор на картину «За гранью реальности», вышедший на его канале. Компания объявила блогера в нарушении авторских прав. В результате стороны пришли к мировому соглашению.