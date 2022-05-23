Фонд Яны Поплавской запустил большой образовательный проект «Будущее — в цифре. Твой шанс». Это бесплатная программа обучения цифровым профессиям для детей из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Проект реализуют при поддержке Фонда президентских грантов. Обучение проходит в онлайн-формате с помощью приложения Zoom. Вместе с детьми могут заниматься их родители. Программа рассчитана на подростков от 13 до 17 лет.

Подростки смогут познакомиться с основными направлениями современных цифровых технологий, изучить основы digital-art и дизайна, познакомиться с разработкой игр и программированием.

Помимо этого, у ребят появятся навыки публичных выступлений и самопрезентации. По итогам программы участникам выдадут сертификаты о пройденном курсе. Кроме того, у них будет возможность пройти ускоренную стажировку в крупнейших IТ-компаниях России.

Базовый курс стартует 18 мая. Пройти регистрацию нужно на сайте «Будущее — в цифре. Твой шанс». Важно, что ребята могут начать обучение на любом этапе курса вплоть до конца мая.