Фонд имени Филатова договорился о сотрудничестве с японскими экспертами

Международный фонд развития биомедицинских технологий им. В. П. Филатова договорился о сотрудничестве с Японским медицинским обществом клинической плацентарной медицины (JSCPM) и Японским обществом антивозрастной медицины. Соглашения были подписаны в рамках третьего Евразийского женского форума.

В дискуссии с японскими экспертами приняли участие зампредседателя Совфеда Галина Карелова, председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, главный внештатный специалист Минздрава страны, пластический хирург Наталья Мантурова.

«Мы договорились о конкретных действиях в сфере современных биомедицинских технологий и антивозрастной медицины, научно-экспертного обмена в сферах биомедицины, антивозрастной терапии, клинических методов», — рассказала президент международного фонда им. В. П. Филатова Екатерина Диброва.

По ее словам, подписанные соглашения предусматривают развитие и популяризацию программ активного долголетия, повышению качества жизни и поддержке программ в сфере реабилитации.

Также Диброва обратила внимание, что объединение усилий по продвижению доказанных и апробированных медицинских инноваций поможет в решении глобальных проблем качества и продолжительности жизни женщин, с которыми в условиях Covid-19 сталкивается Россия.