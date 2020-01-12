Фонд Горбачева опроверг его слова об отмене длинных выходных в России

Бывший президент СССР Михаил Горбачев не предлагал отменять или перераспределять длинные праздничные выходные. Более того, подобные вопросы должны решать депутаты и общество. Такое заявление сделал руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.

По словам Палажченко, он общался с Горбачевым по поводу его высказывания, но тот заверил, что не давал комментариев об отмене выходных и не разговаривал с журналистами издания.

«Я с агентством Ura.ru не говорил и по этому вопросу не высказывался. Этот вопрос должно решить общество и Государственная дума», — процитировал Горбачева руководитель пресс-службы.

Ранее Ura.ru писало, что бывший президент выступил за отмену длинных праздничных дней. По его словам, «народ в эти дни просто бездельничает, многие уходят в запои». Таким образом он заявил, что праздники лучше перераспределять и оставлять по одному выходному дню в середине недели.

Как напомнил Роструд, в 2020 году сокращенными будут восемь рабочих недель. Они появятся из-за праздников и переноса нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.